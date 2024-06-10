Евфимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Яковлев
Рождение ребёнка
22.06.1896 ст.
Дочь: Марфа Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Яковлев
Восприемник д. Софроново крест. девка Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1899 ст.
Дочь: Домникия Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Яковлев
Рождение ребёнка
05.05.1901 ст.
Дочь: Гликерия Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Яковлев
Восприемник д. Фофаново девка Анна Арефова
Смерть
Неизвестно