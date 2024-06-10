Евфимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Яковлев

Рождение ребёнка
22.06.1896 ст.

Дочь: Марфа Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Яковлев

Восприемник д. Софроново крест. девка Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Домникия Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Яковлев

Рождение ребёнка
05.05.1901 ст.

Дочь: Гликерия Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Яковлев

Восприемник д. Фофаново девка Анна Арефова
Смерть
Неизвестно

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