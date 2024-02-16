Лесков Иван Степанович
Место рождениядеревня Староселье Унечский район Брянской области
Дата рождения12.07.1939
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1939
деревня Староселье Унечский район Брянской области
Рождение ребёнка
05.02.1962
д. Обухово города Калуги
Рождение ребёнка
25.03.1968
д. Плетеневка Ленинского района города Калуги
Рождение ребёнка
20.05.1969
д. Плетеневка Дзержинского района города Калуги
Рождение ребёнка
25.03.1975
д. Плетеневка Ленинского района города Калуги