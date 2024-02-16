Лесков Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесков Иван Степанович

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Место рождения

деревня Староселье Унечский район Брянской области

Дата рождения

12.07.1939

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1939

Отец: Лесков Степан Дмитриевич

Мать: Лескова Евдокия Филипповна

деревня Староселье Унечский район Брянской области
Рождение ребёнка
05.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лескова Анна Тихоновна

д. Обухово города Калуги
Рождение ребёнка
25.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лескова Анна Тихоновна

д. Плетеневка Ленинского района города Калуги
Рождение ребёнка
20.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лескова Анна Тихоновна

д. Плетеневка Дзержинского района города Калуги
Рождение ребёнка
25.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лескова Анна Тихоновна

д. Плетеневка Ленинского района города Калуги
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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