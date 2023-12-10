Мясоедов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1930
Дата смерти07.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1930
Рождение ребёнка
04.11.1950
Сын: Мясоедов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Мясоедова Сподарева Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
10.10.1954
Дочь: Мясоедова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Мясоедова Сподарева Наталья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1985