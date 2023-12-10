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Мясоедов Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1930

Дата смерти

07.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1930

Отец: Мясоедов Сергей Михайлович

Мать: Мясоедова -Уланова Прасковья Прокофьевна

Рождение ребёнка
04.11.1950

Сын: Мясоедов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Мясоедова Сподарева Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
10.10.1954

Дочь: Мясоедова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Мясоедова Сподарева Наталья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясоедова Сподарева Наталья Кузьминична

Смерть
07.03.1985
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