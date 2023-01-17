Копыльченко Павел Алексеевич
Место рожденияЕкатеринославская губерния
Дата рождения1900
Дата смерти21.01.1942
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Копыльченко Алексей
Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
21.01.1942