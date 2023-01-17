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Копыльченко Павел Алексеевич

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Место рождения

Екатеринославская губерния

Дата рождения

1900

Дата смерти

21.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

1869 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Копыльченко Алексей

Мать: Копыльченко Акилина Петровна

Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копыльченко Евдокия Митрофановна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копыльченко Евдокия Митрофановна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копыльченко Евдокия Митрофановна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копыльченко Евдокия Митрофановна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копыльченко Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копыльченко Евдокия Митрофановна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
21.01.1942
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