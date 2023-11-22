Шарыгина (Залешина) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина (Залешина) Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1900

Дата смерти

14.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1900

Отец: Залешин Семен Иванович

Мать: Залешина Мавра Ларионовна

Рождение ребёнка
12.02.1927

Сын: Шарыгин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Шарыгин Николай Александрович

Рождение ребёнка
16.09.1934

Сын: Шарыгин Авенир Николаевич

Отец ребёнка: Шарыгин Николай Александрович

Рождение ребёнка
02.10.1937

Сын: Шарыгин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Шарыгин Николай Александрович

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарыгин Николай Александрович

Смерть
14.01.1992
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