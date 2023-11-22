Шарыгина (Залешина) Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1900
Дата смерти14.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1900
Отец: Залешин Семен Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1927
Сын: Шарыгин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Шарыгин Николай Александрович
Рождение ребёнка
16.09.1934
Сын: Шарыгин Авенир Николаевич
Отец ребёнка: Шарыгин Николай Александрович
Рождение ребёнка
02.10.1937
Сын: Шарыгин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Шарыгин Николай Александрович
Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1992