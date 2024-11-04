Назарова (Минаева) Параскева Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1872
Рождение ребёнка
15.10.1873
Сын: Назаров Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Назаров Василий Данилович
Рождение ребёнка
07.02.1876
Дочь: Назарова (Назарова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Назаров Василий Данилович
Рождение ребёнка
11.12.1877
Сын: Назаров Даниил Васильевич
Отец ребёнка: Назаров Василий Данилович
Смерть
Неизвестно