Назарова (Минаева) Параскева Афанасьевна Около 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назарова (Минаева) Параскева Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1872

Муж: Назаров Василий Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.10.1873

Сын: Назаров Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1876

Дочь: Назарова (Назарова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Василий Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.12.1877

Сын: Назаров Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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