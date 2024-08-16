Христюхин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христюхин Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Христюхин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христюхин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Христюхина Наталья Филлиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христюхин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Христюхина Наталья Филлиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарышкина (Христюхина) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Христюхина Наталья Филлиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христюхина Наталья Филлиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копырина (Христюхина) Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Христюхина Наталья Филлиповна

Смерть
Неизвестно

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