Христюхин Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Христюхин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христюхин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Христюхина Наталья Филлиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христюхин Павел Михайлович
Мать ребёнка: Христюхина Наталья Филлиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарышкина (Христюхина) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Христюхина Наталья Филлиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копырина (Христюхина) Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Христюхина Наталья Филлиповна
Смерть
Неизвестно