Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.07.1949
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Ковалёв Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
06.04.1955
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Ковалёв Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
18.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалёв Александр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно