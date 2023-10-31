Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1949 г.р.
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1949

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Ковалёв Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
06.04.1955

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Ковалёв Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
18.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Александр Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалёв Александр Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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