Логинова (Филимонова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Филимонова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филимонов Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Иван

Смерть
Неизвестно
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