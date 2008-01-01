Степанова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Сын: Степанов Дмитрий Арнольдович

Отец ребёнка: Степанов Арнольд Хайкович

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Олишевко Надежда Арнольдовна

Отец ребёнка: Степанов Арнольд Хайкович

Рождение ребёнка
1970

Сын: Степанов Армен Арнольдович

Отец ребёнка: Степанов Арнольд Хайкович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Арнольд Хайкович

Смерть
2008
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