Степанова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Сын: Степанов Дмитрий Арнольдович
Отец ребёнка: Степанов Арнольд Хайкович
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Олишевко Надежда Арнольдовна
Отец ребёнка: Степанов Арнольд Хайкович
Рождение ребёнка
1970
Сын: Степанов Армен Арнольдович
Отец ребёнка: Степанов Арнольд Хайкович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008