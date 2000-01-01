Чистяков Григорий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиОколо 1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Чистяков Емельян Макаров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Чистяков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Чистяков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Чистяков Павел Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1885