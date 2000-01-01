Чистяков Григорий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Григорий Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Около 1885

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Чистяков Емельян Макаров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Чистяков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чистяков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Чистяков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1885
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