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Прудникова Татьяна Александровна
Прудникова Татьяна Александровна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
10.09.1977
Пол
Женский
Отец
Прудников Александр Викторович
Мать
Дудырина Надежда Антониновна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1977
Отец:
Прудников Александр Викторович
Мать:
Дудырина Надежда Антониновна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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