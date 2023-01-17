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Прудникова Татьяна Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

10.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1977

Отец: Прудников Александр Викторович

Мать: Дудырина Надежда Антониновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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