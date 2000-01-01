(Долина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долина) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1904

Сын: Долин Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.06.1906

Дочь: Долина Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
08.01.1915

Сын: Долин Григорий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.07.1916

Сын: Долин Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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