Ивлева (Цыгельникова) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлева (Цыгельникова) Мария Игнатьевна

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Место рождения

Тбилиси, Грузия

Дата рождения

15.08.1910

Дата смерти

Около 2003

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1910

Отец: Цыгельников Игнат Ефимович

Мать: Цыгельникова Агафья Ивановна

Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
22.09.1930

Дочь: Воронкина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
29.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлев Дмитрий Васильевич

Смерть
Около 2003
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