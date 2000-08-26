Ивлева (Цыгельникова) Мария Игнатьевна
Место рожденияТбилиси, Грузия
Дата рождения15.08.1910
Дата смертиОколо 2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1910
Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
22.09.1930
Дочь: Воронкина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
29.11.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2003