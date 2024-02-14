(Валиахметова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Валиахметова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Раис (Менталип)

Смерть
Неизвестно

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