(Валиахметова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабибуллин Раис (Менталип)
Смерть
Неизвестно