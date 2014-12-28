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Шапкин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1936

Дата смерти

28.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1936

Отец: Шапкин Иван Власович

Мать: Шапкина Елена Никитична

Рождение ребёнка
10.06.1962

Сын: Шапкин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Шапкина Валентина

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапкин Игорь Александрович

Мать ребёнка: Шапкина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапкина Юрий Александрович

Мать ребёнка: Шапкина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Валентина

Смерть
28.12.2014
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