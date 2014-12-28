Шапкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1936
Дата смерти28.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1936
Отец: Шапкин Иван Власович
Мать: Шапкина Елена Никитична
Рождение ребёнка
10.06.1962
Сын: Шапкин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Шапкина Валентина
Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапкин Игорь Александрович
Мать ребёнка: Шапкина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапкина Юрий Александрович
Мать ребёнка: Шапкина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Валентина
Смерть
28.12.2014