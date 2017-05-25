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Чернятьев Дмитрий Николаевич
Чернятьев Дмитрий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.1978
Пол
Мужской
Отец
Чернятьев Николай Дмитриевич
1946 г.р.
Мать
Чернятьева Светлана Ивановна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1978
Отец:
Чернятьев Николай Дмитриевич
Мать:
Чернятьева Светлана Ивановна
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