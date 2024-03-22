Уткина (Костякова) Василиса Климентова
Место рождения
Дата рождения04.08.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1841
Отец: Уткин Климент Иванов
Ф. 3 Оп. 15 Д. 237 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1841
Бракосочетание
25.05.1859
Ф. 3 Оп. 15 Д. 304 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1859
Рождение ребёнка
27.06.1861
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Костяков Григорий Савостьянов
Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 2 Д. 382 Метрическая книга церкви записи рождения с. Ростово-Спасское Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК записи рождения с. Ростово-Спасское 1853-1865