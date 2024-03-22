Уткина (Костякова) Василиса Климентова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткина (Костякова) Василиса Климентова

Уткина (Костякова) Василиса Климентова

Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.08.1841

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1841

Отец: Уткин Климент Иванов

Мать: Коровина Февронья Калинина

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 237 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1841
Бракосочетание
25.05.1859

Муж: Костяков Григорий Савостьянов

Ф. 3 Оп. 15 Д. 304 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1859
Рождение ребёнка
27.06.1861

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Костяков Григорий Савостьянов

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 2 Д. 382 Метрическая книга церкви записи рождения с. Ростово-Спасское Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК записи рождения с. Ростово-Спасское 1853-1865
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close