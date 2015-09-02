Карташова (Захарова) Людмила Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.09.2015
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1955
Сын: Карташов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Карташов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
14.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карташов Алексей Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.09.2015