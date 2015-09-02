Карташова (Захарова) Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова (Захарова) Людмила Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Андрей Алексеевич

Мать: Захарова Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1955

Сын: Карташов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Карташов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
14.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карташов Алексей Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.09.2015
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