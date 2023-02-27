(Тимошенко) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимошенко Климентий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Тимошенко Семён
Отец ребёнка: Тимошенко Климентий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Тимошенко Григорей
Отец ребёнка: Тимошенко Климентий
Смерть
Неизвестно