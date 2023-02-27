(Тимошенко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тимошенко) Анна

(Тимошенко) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Климентий

Рождение ребёнка
1788

Сын: Тимошенко Семён

Отец ребёнка: Тимошенко Климентий

Рождение ребёнка
1794

Сын: Тимошенко Григорей

Отец ребёнка: Тимошенко Климентий

Смерть
Неизвестно

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