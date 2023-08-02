Красильников Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.08.1888
Дата смерти11.01.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1888
Рождение ребёнка
21.05.1916
Сын: Красильников Николай Степанович
Мать ребёнка: Красильникова (Копылова) Евдокия Яковлевна
Ага, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
11.01.1971
Мухтолово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область