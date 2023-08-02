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Красильников Степан Андреевич

Место рождения

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.08.1888

Дата смерти

11.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1888

Отец: Красильников Андрей Семёнович

Мать: Красильникова Марфа Яковлевна

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.05.1916

Сын: Красильников Николай Степанович

Мать ребёнка: Красильникова (Копылова) Евдокия Яковлевна

Ага, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
11.01.1971
Мухтолово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

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