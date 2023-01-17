Аксинья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Павел Евстафиевич
Отец ребёнка: Евстафий Агафонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Алексей Евстафиевич
Отец ребёнка: Евстафий Агафонович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1834
Сын: Данила Евстафиевич
Отец ребёнка: Евстафий Агафонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Анна Евстафиевна
Отец ребёнка: Евстафий Агафонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: Арина Евстафиевна
Отец ребёнка: Евстафий Агафонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Афимья Евстафиевна
Отец ребёнка: Евстафий Агафонович
Рождение ребёнка
Вычислено 03.01.1850
Сын: Василий Евстафиевич
Отец ребёнка: Евстафий Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстафий Агафонович
Смерть
Неизвестно