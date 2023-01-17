Аксинья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Герасимовна

Аксинья Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Вычислено 1830 г.р.
Вычислено 1832 г.р.
Вычислено 1834 г.р.
Вычислено 1838 г.р.
Вычислено 1841 г.р.
Вычислено 1844 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Павел Евстафиевич

Отец ребёнка: Евстафий Агафонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Алексей Евстафиевич

Отец ребёнка: Евстафий Агафонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1834

Сын: Данила Евстафиевич

Отец ребёнка: Евстафий Агафонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Анна Евстафиевна

Отец ребёнка: Евстафий Агафонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: Арина Евстафиевна

Отец ребёнка: Евстафий Агафонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Афимья Евстафиевна

Отец ребёнка: Евстафий Агафонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 03.01.1850

Сын: Василий Евстафиевич

Отец ребёнка: Евстафий Агафонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстафий Агафонович

Смерть
Неизвестно
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