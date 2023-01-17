Черкасов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
22.12.2006
Демобилизация
22.12.2008
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Образование
2015
Никах
04.01.2016
Жена: не указана
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.04.2016
Жена: не указана
Губкинский, город Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
07.04.2017
Дочь: Черкасова Лилия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.05.2020
Дочь: Черкасова Маргарита Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра