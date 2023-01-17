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Черкасов Иван Алексеевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

13.11.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Призыв на военную службу
22.12.2006
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Демобилизация
22.12.2008
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Образование
2015
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Никах
04.01.2016

Жена: не указана

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.04.2016

Жена: не указана

Губкинский, город Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
07.04.2017

Дочь: Черкасова Лилия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.05.2020

Дочь: Черкасова Маргарита Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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