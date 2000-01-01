Зейтер (Seither) Стефан (Stephan) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зейтер (Seither) Стефан (Stephan)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1684

Дочь: Зейтер Анна Маргарета

Мать ребёнка: Анна Барбара

Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Барбара

Смерть
Неизвестно
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