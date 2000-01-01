Зейтер (Seither) Стефан (Stephan)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1684
Дочь: Зейтер Анна Маргарета
Мать ребёнка: Анна Барбара
Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Барбара
Смерть
Неизвестно