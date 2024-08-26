Семакова Ксения Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Семакова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Семаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Семаков Степан Васильевич
Отец ребёнка: Семаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Семакова) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Семаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Семаков Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно