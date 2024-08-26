Семакова Ксения Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакова Ксения Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дудкинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Семакова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Семаков Василий Дмитриевич

Дудкинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1757

Сын: Семаков Степан Васильевич

Отец ребёнка: Семаков Василий Дмитриевич

Дудкинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Семакова) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Семаков Василий Дмитриевич

Дудкинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Семаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Семаков Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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