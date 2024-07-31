Стародубцева Марфа Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Стародубцев Семен
Отец ребёнка: Стародубцев Андрей
Рождение ребёнка
1833
Сын: Стародубцев Фрол
Отец ребёнка: Стародубцев Андрей
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Стародубцева) Олимпиада
Отец ребёнка: Стародубцев Андрей
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Стародубцева) Акилина
Отец ребёнка: Стародубцев Андрей
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Стародубцева) Евдокея
Отец ребёнка: Стародубцев Андрей
Смерть
Неизвестно