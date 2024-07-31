Стародубцева Марфа Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Марфа Трофимовна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Стародубцев Семен

Отец ребёнка: Стародубцев Андрей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Стародубцев Фрол

Отец ребёнка: Стародубцев Андрей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Стародубцева) Олимпиада

Отец ребёнка: Стародубцев Андрей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Стародубцева) Акилина

Отец ребёнка: Стародубцев Андрей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Стародубцева) Евдокея

Отец ребёнка: Стародубцев Андрей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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