Клюенкова Эльмира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клюенкова Диана Сергеевна
Отец ребёнка: Клюенков Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.2009
Дочь: Клюенкова Яна Сергеевна
Отец ребёнка: Клюенков Сергей Николаевич