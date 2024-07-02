Клюенкова Эльмира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюенкова Эльмира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюенкова Диана Сергеевна

Отец ребёнка: Клюенков Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюенков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
27.06.2009

Дочь: Клюенкова Яна Сергеевна

Отец ребёнка: Клюенков Сергей Николаевич

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