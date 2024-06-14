Курочкин Иван Максимович 11.04.1896 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Курочкин Иван Максимович

Место рождения

Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.04.1896 ст.

Дата смерти

28.08.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1896 ст.

Отец: Курочкин Максим Михайлович

Мать: Курочкина Ульяния Семеоновна

Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/6fb583b7-6fa1-4b33-935b-3b7806bb74ed/76 https://yandex.ru/archive/catalog/660d6925-6461-40dc-9668-7c03f42ac3fc/127
Бракосочетание
23.10.1913 ст.

Жена: Курочкина (Беловолова) Клавдия Андреевна

https://yandex.ru/archive/catalog/660d6925-6461-40dc-9668-7c03f42ac3fc/127
Смерть
28.08.1975
Бердск, город Бердск, Новосибирская область

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