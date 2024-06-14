Курочкин Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения11.04.1896 ст.
Дата смерти28.08.1975
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1896 ст.
Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/6fb583b7-6fa1-4b33-935b-3b7806bb74ed/76 https://yandex.ru/archive/catalog/660d6925-6461-40dc-9668-7c03f42ac3fc/127
Бракосочетание
23.10.1913 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/660d6925-6461-40dc-9668-7c03f42ac3fc/127
Смерть
28.08.1975
Бердск, город Бердск, Новосибирская область