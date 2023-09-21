Иванова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урекина (Иванова) Таисия
Отец ребёнка: Иванов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Иван
Отец ребёнка: Иванов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Иванова) Зинаида
Отец ребёнка: Иванов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Яков
Рождение ребёнка
19.07.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Яков
Вырытово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак