Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина

Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

06.02.1812

Дата смерти

04.05.1846

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1812

Отец: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)

Мать: Зубкова (Седова) Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1834

Муж: Свешников Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
29.03.1839

Дочь: (Свешникова) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Свешников Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
21.10.1840

Сын: Свешников Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Свешников Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1843

Дочь: (Свешникова) Марья Дмитриевна

Отец ребёнка: Свешников Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
09.12.1844

Дочь: (Свешникова) Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Свешников Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
09.12.1844

Дочь: (Свешникова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Свешников Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
10.03.1846

Дочь: (Свешникова) Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Свешников Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
10.03.1846

Дочь: (Свешникова) Марья Дмитриевна

Отец ребёнка: Свешников Дмитрий Николаевич

Смерть
04.05.1846

Мы используем куки для улучшения работы сайта.