Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения06.02.1812
Дата смерти04.05.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1812
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1834
Рождение ребёнка
29.03.1839
Дочь: (Свешникова) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Свешников Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
21.10.1840
Сын: Свешников Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Свешников Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1843
Дочь: (Свешникова) Марья Дмитриевна
Отец ребёнка: Свешников Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
09.12.1844
Дочь: (Свешникова) Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Свешников Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
09.12.1844
Дочь: (Свешникова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Свешников Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1846
Дочь: (Свешникова) Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Свешников Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1846
Дочь: (Свешникова) Марья Дмитриевна
Отец ребёнка: Свешников Дмитрий Николаевич
Смерть
04.05.1846