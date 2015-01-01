Мижевич Владимир Петрович
Место рожденияБелоруссия, СССР
Дата рождения23.01.1946
Дата смерти01.01.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Смерть
01.01.2015