Мижевич Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мижевич Владимир Петрович

Место рождения

Белоруссия, СССР

Дата рождения

23.01.1946

Дата смерти

01.01.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Смерть
01.01.2015

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