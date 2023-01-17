Калужинова (Матохина) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова (Матохина) Варвара Ивановна

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1896 ст.

Сын: Калужинов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Калужинов Григорий Григорьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.02.1898 ст.

Дочь: Калужинова Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Калужинов Григорий Григорьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.09.1900 ст.

Дочь: Калужинова Евфросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Калужинов Григорий Григорьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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