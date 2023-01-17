Калужинова (Матохина) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1896 ст.
Сын: Калужинов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Калужинов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
06.02.1898 ст.
Дочь: Калужинова Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Калужинов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
26.09.1900 ст.
Дочь: Калужинова Евфросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Калужинов Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно