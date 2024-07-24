Сидоров Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1933
Отец: Сидоров Иван Иванович
Мать: Сидорова Ефросиния
Сидел за служебные дела в Приморском крае
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1956
Дочь: Панасенкова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Сидорова Тамара Афанасьевна
Смерть
Неизвестно
умер в приморском краю