Сидоров Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1933

Отец: Сидоров Иван Иванович

Мать: Сидорова Ефросиния

Сидел за служебные дела в Приморском крае
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Тамара Афанасьевна

Рождение ребёнка
06.07.1956

Дочь: Панасенкова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Сидорова Тамара Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
умер в приморском краю

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