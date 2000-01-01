Ломова Оксана Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1978
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1978
Отец: Плахов Андрей Прокофьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Ломов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ломов Владимир Петрович