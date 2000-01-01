Ломова Оксана Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛомова Оксана Андреевна

Ломова Оксана Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1978

Отец: Плахов Андрей Прокофьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Ломов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломов Владимир Петрович

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