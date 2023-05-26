Чеботарев Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти01.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Чеботарев Матвей Григорьевич
Мать: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нюся Гавриловна
Рождение ребёнка
03.02.1960
Сын: Чеботарев Александр Иванович
Мать ребёнка: Нюся Гавриловна
Рождение ребёнка
05.04.1965
Дочь: Плотникова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Нюся Гавриловна
Рождение ребёнка
26.07.1967
Дочь: Тимофеева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Нюся Гавриловна
Смерть
01.01.1970