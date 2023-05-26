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Чеботарев Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

01.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Чеботарев Матвей Григорьевич

Мать: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нюся Гавриловна

Рождение ребёнка
03.02.1960

Сын: Чеботарев Александр Иванович

Мать ребёнка: Нюся Гавриловна

Рождение ребёнка
05.04.1965

Дочь: Плотникова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Нюся Гавриловна

Рождение ребёнка
26.07.1967

Дочь: Тимофеева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Нюся Гавриловна

Смерть
01.01.1970

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