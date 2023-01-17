Рогачев Михаил Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1905 ст.
Сын: Рогачев Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Рогачева Надежда Тимофеевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Клевенка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
На 1905 год - крестьянин села Клевенка Клевенской волости Николаевского уезда Самарской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно