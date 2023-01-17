Черноиван Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения13.07.1879 ст.
Дата смертиМежду 1915 и 1916
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1879 ст.
Бракосочетание
03.06.1907 ст.
Царицыно, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.08.1911 ст.
Дочь: Осипова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Хархалюк Варвара Григорьевна
Веселый Привал, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Смерть
Между 1915 и 1916
Погиб в Первой Мировой войне