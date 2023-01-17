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Черноиван Петр Иванович

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Место рождения

Любарцы, Київська область

Дата рождения

13.07.1879 ст.

Дата смерти

Между 1915 и 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1879 ст.

Отец: Чернойван Иван Якимович

Мать: Чернойван Варвара Степановна

Любарцы, Київська область
Бракосочетание
03.06.1907 ст.

Жена: Хархалюк Варвара Григорьевна

Царицыно, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.08.1911 ст.

Дочь: Осипова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Хархалюк Варвара Григорьевна

Веселый Привал, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Смерть
Между 1915 и 1916
Погиб в Первой Мировой войне
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