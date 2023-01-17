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Гуляев Сергей Фёдорович

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Место рождения

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.10.1915

Дата смерти

15.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1915

Отец: Гуляев Фёдор Васильевич

Мать: Гуляева Агафия Федоровна

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Есть ещё варианты даты рождения: 14.10.1915, 05.09.1915, 19.11.1915
Рождение ребёнка
15.03.1939

Дочь: Ефремова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Гуляева Елена Матвеевна

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Елена Матвеевна

Смерть
15.07.1983
Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Естественная смерть
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