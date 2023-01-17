Гуляев Сергей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения05.10.1915
Дата смерти15.07.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1915
Отец: Гуляев Фёдор Васильевич
Мать: Гуляева Агафия Федоровна
Есть ещё варианты даты рождения: 14.10.1915, 05.09.1915, 19.11.1915
Рождение ребёнка
15.03.1939
Дочь: Ефремова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Гуляева Елена Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуляева Елена Матвеевна
Смерть
15.07.1983
Естественная смерть