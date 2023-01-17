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Иванов Константин Маркович

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Место рождения

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: Иванов Марк Петрович

Мать: Иванова Агрипина Дмитриевна

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
19.02.1888 ст.

Жена: Иванова Ксения Кирилловна

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.02.1891 ст.

Сын: Иванов Семён Константинович

Мать ребёнка: Иванова Ксения Кирилловна

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.05.1893 ст.

Дочь: Фильченко Елена Константинова

Мать ребёнка: Иванова Ксения Кирилловна

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Иванова Мария Константинова

Мать ребёнка: Иванова Ксения Кирилловна

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
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