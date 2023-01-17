Иванов Константин Маркович
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: Иванов Марк Петрович
Бракосочетание
19.02.1888 ст.
Рождение ребёнка
03.02.1891 ст.
Сын: Иванов Семён Константинович
Мать ребёнка: Иванова Ксения Кирилловна
Рождение ребёнка
12.05.1893 ст.
Дочь: Фильченко Елена Константинова
Мать ребёнка: Иванова Ксения Кирилловна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Иванова Мария Константинова
Мать ребёнка: Иванова Ксения Кирилловна
Смерть
Неизвестно
Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область