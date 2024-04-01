Мовьянова (Березина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти03.09.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: Березина ?
Рождение ребёнка
25.12.1919
Дочь: (Мовьянова) Мария Исаевна
Отец ребёнка: Мовьян Исай
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Мовьян Исай
Рождение ребёнка
06.01.1926
Отец ребёнка: Мовьян Исай
Рождение ребёнка
07.01.1930
Дочь: (Мовьянова) Екатерина Исаевна
Отец ребёнка: Мовьян Исай
Рождение ребёнка
03.05.1932
Отец ребёнка: Мовьян Исай
Смерть
03.09.1973
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Причина смерти: Цироз печени