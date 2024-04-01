Мовьянова (Березина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовьянова (Березина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1885

Дата смерти

03.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: Березина ?

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.12.1919

Дочь: (Мовьянова) Мария Исаевна

Отец ребёнка: Мовьян Исай

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1923

Сын: Мовьянов Василий Исаевич

Отец ребёнка: Мовьян Исай

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
06.01.1926

Сын: Мовьянов Виктор Исаевич

Отец ребёнка: Мовьян Исай

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
07.01.1930

Дочь: (Мовьянова) Екатерина Исаевна

Отец ребёнка: Мовьян Исай

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.05.1932

Сын: Мовьянов Николай Исаевич

Отец ребёнка: Мовьян Исай

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
03.09.1973
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Причина смерти: Цироз печени

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