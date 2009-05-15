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Главацких Владимир Нестерович

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

18.06.1953

Дата смерти

15.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Главацких (Смирнова) Алевтина Николаевна

Рождение ребёнка
23.08.1975

Дочь: (Главацких) Жанна Владимировна

Мать ребёнка: Главацких (Смирнова) Алевтина Николаевна

Рождение ребёнка
31.05.1978

Сын: Главацких Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Главацких (Смирнова) Алевтина Николаевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
15.05.2009

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