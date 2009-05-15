Главацких Владимир Нестерович
Место рождения
Дата рождения18.06.1953
Дата смерти15.05.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1975
Дочь: (Главацких) Жанна Владимировна
Мать ребёнка: Главацких (Смирнова) Алевтина Николаевна
Рождение ребёнка
31.05.1978
Сын: Главацких Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Главацких (Смирнова) Алевтина Николаевна
Смерть
15.05.2009