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Грезов Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1904

Дата смерти

04.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1904

Отец: Грезов Фёдор Максимович

Мать: Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Грезов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мария Селивёрстовна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Грезова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Мария Селивёрстовна

Рождение ребёнка
07.03.1929

Дочь: Грезова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Мария Селивёрстовна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Грезова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Мария Селивёрстовна

Рождение ребёнка
20.03.1942

Сын: Грезов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мария Селивёрстовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Мария Селивёрстовна

Смерть
04.01.2001
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