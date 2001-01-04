Грезов Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1904
Дата смерти04.01.2001
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1904
Отец: Грезов Фёдор Максимович
Мать: Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Мария Селивёрстовна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Грезова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Мария Селивёрстовна
Рождение ребёнка
07.03.1929
Дочь: Грезова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Мария Селивёрстовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Грезова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Мария Селивёрстовна
Рождение ребёнка
20.03.1942
Сын: Грезов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мария Селивёрстовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Мария Селивёрстовна
Смерть
04.01.2001