Джуля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабалян Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Бабалян Вячеслав Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабалян Артур Вячеславович
Отец ребёнка: Бабалян Вячеслав Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабалян Арнольд Вячеславович
Отец ребёнка: Бабалян Вячеслав Сергеевич