Джуля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джуля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабалян Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Бабалян Вячеслав Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабалян Вячеслав Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабалян Артур Вячеславович

Отец ребёнка: Бабалян Вячеслав Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабалян Арнольд Вячеславович

Отец ребёнка: Бабалян Вячеслав Сергеевич

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