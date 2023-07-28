Рябцова Ефимия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцова Ефимия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Рябцов Филипп Константинович

Мать: Рябцова Евгения

Место жительства
1897 ст.
Местилово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 32 года. Дочь хозяина. Земледелие при отце. ф. 642. Оп.3. Д. 1206 л. 206 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости.
Смерть
Неизвестно

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