Гревцева Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гревцев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещев Пантелеймон Петрович
Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Лещева Анна Петровна
Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лещева Марфа Петровна
Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Лещева Полина (Пелагея) Петровна
Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лещева Акулина Петровна
Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
10.04.1911
Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич
Смерть
Неизвестно