Гревцева Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГревцева Фекла Ивановна

Гревцева Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гревцев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещев Пантелеймон Петрович

Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лещев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Лещева Анна Петровна

Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Лещев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лещева Марфа Петровна

Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Лещева Полина (Пелагея) Петровна

Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лещева Акулина Петровна

Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
10.04.1911

Сын: Лещев Василий Петрович

Отец ребёнка: Лещев Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.