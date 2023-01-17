Чебачев Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1947
Отец: Чебачев Иван Михайлович
Мать: Чебачева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
?.01.1972
Сын: Трохин Вячеслав Валерьевич
Мать ребёнка: Трохина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
15.01.1979
Сын: Трохин Валерий Валерьевич
Мать ребёнка: Трохина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
08.02.1983
Дочь: Трохина Людмила Валерьевна
Мать ребёнка: Трохина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
04.07.1991
Сын: Трохин Владимир Валерьевич
Мать ребёнка: Трохина Анна Михайловна
Мерлиновка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трохина Анна Михайловна