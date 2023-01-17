Чебачев Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебачев Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1947

Отец: Чебачев Иван Михайлович

Мать: Чебачева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
?.01.1972

Сын: Трохин Вячеслав Валерьевич

Мать ребёнка: Трохина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
15.01.1979

Сын: Трохин Валерий Валерьевич

Мать ребёнка: Трохина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
08.02.1983

Дочь: Трохина Людмила Валерьевна

Мать ребёнка: Трохина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
04.07.1991

Сын: Трохин Владимир Валерьевич

Мать ребёнка: Трохина Анна Михайловна

Мерлиновка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чебачев Вадим Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трохина Анна Михайловна

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