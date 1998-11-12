Рахимова (Даянова) Альфира Галимзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова (Даянова) Альфира Галимзяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1953

Отец: Даянов Галимзян Шакурович

Мать: Даянова Гадия Габбасовна

Рождение ребёнка
01.01.1976

Дочь: Рахимова Римма Мансафовна

Отец ребёнка: Рахимов Мансаф Файзрахманович

Рождение ребёнка
27.08.1977

Дочь: Кучина Светлана Мансафовна

Отец ребёнка: Рахимов Мансаф Файзрахманович

Рождение ребёнка
31.08.1979

Дочь: Ибрагимова Лиана Мансафовна

Отец ребёнка: Рахимов Мансаф Файзрахманович

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