Рахимова (Даянова) Альфира Галимзяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1953
Рождение ребёнка
01.01.1976
Дочь: Рахимова Римма Мансафовна
Отец ребёнка: Рахимов Мансаф Файзрахманович
Рождение ребёнка
27.08.1977
Дочь: Кучина Светлана Мансафовна
Отец ребёнка: Рахимов Мансаф Файзрахманович
Рождение ребёнка
31.08.1979
Дочь: Ибрагимова Лиана Мансафовна
Отец ребёнка: Рахимов Мансаф Файзрахманович