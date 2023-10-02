Хроменков Георгий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1912 ст.
Сын: Хроменков Леонид Георгиевич
Мать ребёнка: Хроменкова Нина Васильевна
Место жительства
1912 ст.
Елионка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Мещанин посада Елионка.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно