Хроменков Георгий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хроменков Георгий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1912 ст.

Сын: Хроменков Леонид Георгиевич

Мать ребёнка: Хроменкова Нина Васильевна

Место жительства
1912 ст.
Елионка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Мещанин посада Елионка.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хроменкова Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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