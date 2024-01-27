Родионова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Сын: Родионов Михаил Захарович
Отец ребёнка: Родионов Захар Михайлович
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мария Захаровна
Отец ребёнка: Родионов Захар Михайлович
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Родионов Захар Михайлович
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Родионов Захар Михайлович
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно