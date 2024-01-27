Родионова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Родионов Михаил Захарович

Отец ребёнка: Родионов Захар Михайлович

с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мария Захаровна

Отец ребёнка: Родионов Захар Михайлович

с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Родионов Данил Захарович

Отец ребёнка: Родионов Захар Михайлович

с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Родионов Захар Михайлович

с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Захар Михайлович

Смерть
Неизвестно
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