Фамилии Нет Матрона Ивановна
Место рожденияДубровка Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Фамилии Нет Ананий Стефанович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Стефан Евфимиевич
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
4909 ст.
Дочь: Фамилии Нет Анастасия Стефановна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Стефан Евфимиевич
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно