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Фамилии Нет Матрона Ивановна

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Место рождения

Дубровка Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Фамилии Нет Ананий Стефанович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Стефан Евфимиевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
4909 ст.

Дочь: Фамилии Нет Анастасия Стефановна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Стефан Евфимиевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фамилии Нет Стефан Евфимиевич

Смерть
Неизвестно
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